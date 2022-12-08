С начала войны 11 тысяч украинцев нашли работу в Латвии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину как минимум 11 тысяч украинцев нашли работу в Латвии. Об этом в интервью Латвийскому телевидению заявила директор Государственного агентства трудоустройства (NVA) Эвита Симсоне.

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В Латвии украинцы чаще всего работают в сфере обслуживания и на производстве.



Симсоне ответила, что уже сейчас украинцы довольно активно учат латышский язык — и поправки о том, чтобы в 2024 году работающие в Латвии украинцы должны были знать латышский, особо ничего не поменяют.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года граждане Украины, работающие в Латвии, будут обязаны посещать уроки латышского языка. Это в среду согласовала Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять Сейму.