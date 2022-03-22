С начала войны 4787 жителей Украины получили в Латвии виды на жительство с правом работы

С момента вторжения России в Украину Латвия выдала украинским беженцам 4787 видов на жительство с правом на трудоустройство, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве внутренних дел (МВД).

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Расселение через посредничество Комиссии по гражданской обороне потребовалось 4318 украинцам. В Риге нуждались в жилье 988 человек. В настоящее время муниципалитеты могут разместить и накормить 6 238 человек.

Большинство украинских беженцев — женщины и дети.

Заместитель председателя Рижской думы Линда Озола заявила во вторник журналистам, что украинцев часто размещают в служебных гостиницах, но в этих случаях есть проблемы с питанием, так как такие гостиницы его не предоставляют. В таких случаях самоуправление предлагает продовольственные пакеты.

На данный момент в самоуправление подано 1095 заявлений на гарантированные пособия по минимальному доходу, 1110 заявлений на получение кризисных пособий и 1079 заявлений на получение сертификатов на продовольственные пакеты ЕС. Также было подано 1258 заявлений на получение образования, из них 379 в дошкольные учреждения и 879 в школы.

Кроме того, с начала войны Рижское самоуправление выдало 4949 SIM-карт для мобильных телефонов и 5446 э-талонов на поездки в столичном общественном транспорте.

Уже сообщалось, что некоторые из прибывших с Украины останавливаются у родственников, друзей или знакомых. Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи в размещении, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

В настоящее время МВД работает над созданием единой базы данных украинских беженцев.

Десять миллионов человек, или более четверти населения страны, были вынуждены покинуть свои дома в Украине с начала российского вторжения 24 февраля, заявил в воскресенье Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.