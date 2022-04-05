С начала войны границу России с Латвией пересек 8271 россиянин

С 24 февраля по 4 апреля сухопутную границу России и Латвии пересек 8 271 гражданин России, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Государствееной пограничной охраны (ГПО) Кристине Петерсоне.

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В настоящее время в Латвии не наблюдается повышенного наплыва граждан России в пунктах пересечения границы, более того, за указанный период из Латвии в Россию выехало 8638 россиян.

Пограничники на внешней границе в усиленном режиме выполняют свои обязанности, в том числе оценивают риски безопасности и осуществляют пограничный контроль всех лиц, пересекающих государственную границу. "Некоторым людям было отказано во въезде в Латвию из соображений безопасности", - сказала Петерсоне.