С начала войны к работе в Латвии приступили 3537 украинских граждан

С начала войны на Украине к работе в Латвии приступили 3537 украинских гражданских лиц, сообщили в Службе государственных доходов (VID).

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По данным VID, большинство, или 335 украинских беженцев начали работать в сфере услуг общественного питания, 240 — в сфере государственных услуг, 211 — в розничной торговле в неспециализированных магазинах, в которых в основном продаются продукты питания, напитки или табачные изделия, 210 трудоустроены в гостиницах и аналогичных объектах для размещения туристов и 96 — в сфере строительства жилых и нежилых зданий.

Еще 14 гражданских лиц с Украины работают в сфере грузовых автомобильных перевозок и десять заняты на монтаже инженерных систем.

Среди самых популярных профессий — должность вспомогательного рабочего, на которую в данное время классифицируются 194 гражданина Украины. Еще 183 человека работают уборщиками, 118 — поварами, 111 — помощниками педагогов и 110 — продавцами в магазинах розничной торговли.

Наименее востребованными профессиями являются водители грузовых машин — на такую работу подали заявки лишь девять украинских беженцев, еще семеро устроились на работу горничными в отелях.

В качестве лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, с 24 февраля по 26 мая зарегистрировались 56 украинских беженцев.

Из них 29 задекларировали род деятельности "парикмахерские и другие косметические услуги", пять предоставляют бытовые услуги, не включенные в другие классификации, четверо занимаются почтовой и курьерской деятельностью, трое участвуют в деятельности дневных центров по уходу за детьми, еще трое оказывают услуги по улучшению физического самочувствия и двое — услуги для собственного потребления отдельных домохозяйств.

Ранее сообщалось, что с момента нападения России на Украину в Латвии зарегистрировано 29 971 гражданское лицо Украины, а вид на жительство с правом на трудоустройство получили 24 098 беженцев, согласно последним данным, собранным Министерством внутренних дел.