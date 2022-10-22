С начала войны существенно вырос интерес к гражданству Латвии со стороны россиян

В этом году интерес граждан России к получению гражданства Латвии вырос по меньшей мере на 50%, достигнув нескольких десятков случаев, сообщает Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), указав, что эта тенденция наблюдает после нападения России на Украину, пишет портал lsm.lv.

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Как пояснила представитель PMLP Мадара Пуке, в мероприятиях, которые организует управление, преимущественно участвуют граждане России старше 65 лет с довольно слабым уровнем знания латышского языка.

Это означает, что для сдачи необходимого экзамена им необходимо серьезно подтянуть латышский язык до уровня B1. Но на практике этот процесс не настолько быстрый. Вдобавок для отказа от гражданства России требуется также много времени — до года.

Напомним, что на гражданство Латвии могут претендовать те, кто живет в Латвии не менее пяти лет.