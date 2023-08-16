С начала войны убежища в Латвии попросили 77 мужчин из России

С начала российского военного вторжения на территорию Украины 77 мужчин из России попросили убежища в Латвии. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции.

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Из них статус международной защиты присвоен 14 лицам.

Вместе с тем администрация управления не обобщает статистику о причинах подачи заявления о предоставлении убежища. Известно, что часть граждан России просила убежища в Латвии, так как желала избежать мобилизации и участия в военных действиях против Украины.

Как сообщалось ранее, 15 августа Кабинет министров издал распоряжение о выдаче гражданства Латвии 51 человеку. Подготовленный для Кабмина проект "О приеме в гражданство Латвии в порядке натурализации" включает 51 претендента, среди них — один несовершеннолетний.

Из 51 заявителя на получение гражданства 72% составляют русские, 8% — белорусы, 4% — поляки и другие национальности. Уровень образования: 49% — среднее, 35% — высшее, 10% — базовое, 6% — нет информации.