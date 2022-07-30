С начала войны в Латвии начали работать 5866 мирных жителей Украины

С начала войны в Украине в Латвии начали работать 5866 мирных жителей Украины, сообщили агентству LETA в Службе госдоходов (VID).

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По данным VID, больше всего украинцев работают в сфере общественного питания и доставки — 509 человек. 316 человек работают в гостиничной сфере, 285 человек — в магазинах розничной торговли, в основном это продуктовые магазины. 234 работают в строительстве, 206 человек — в сфере государственных коммунальных услуг.

131 человек работает в больницах, 112 заняты грузовыми автомобильными перевозками, 111 — пассажирскими авиаперевозками, 97 генеральной уборкой зданий и 91– в остальных неспециализированных магазинах розничной торговли.

Среди самых популярных профессий — должность подсобного рабочего (431 гражданский гражданин Украины). Еще 323 человека работают уборщиками, 201 — поварами, 186 — продавцами в розничных магазинах, 166 — горничными в отелях, 155 — работниками кухни и 149 — официантами.

Наименее востребованные профессии — рабочий цеха (121 украинский беженец), строитель и помощник повара (115 и 110 сотрудников соответственно).

Также с начала войны 131 гражданин Украины зарегистрировал в Латвии хозяйственную деятельность. Среди тех, кто занимается в Латвии хозяйственной деятельностью, больше всего парикмахеров и тех, кто работает в сфере услуг красоты — 65 человек, 12 человек занимаются почтовыми услугами и услугами курьера, по семь человек заняты в сфере улучшения физического самочувствия и в услугах, связанных с обеспечением домохозяйств, остальные — в различных других сферах деятельности.

Уже сообщалось, что с 1 января этого года в Латвию прибыли и зарегистрировались по месту жительства 34,7 тысяч граждан Украины.