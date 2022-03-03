С начала войны в Латвию прибыло более тысячи граждан Украины

По данным Министерства внутренних дел, с 24 февраля по 3 марта через внешние границы в Латвию прибыло уже 1158 граждан Украины.

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За минувшие сутки число прибывших с Украины составило 398 человек.

До сих пор прибывают преимущественно женщины и дети, так как мужчинам призывного возраста 18-60 лет не разрешено выезжать с Украины.

Прошение о предоставлении убежища подали три человека.

Как сообщалось ранее, самоуправления в настоящее время могут принять 6593 беженца и обеспечить продовольствием 5020 беженцев, а Латвийское общество самаритян может разместить 50 человек и обеспечить питанием 30 человек. Многим въехавшим помощь не нужна, так как они останавливаются у родственников или друзей.