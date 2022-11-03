С начала войны в Рижском роддоме родился 61 украинский ребенок

С начала войны в Украине в Рижском родильном доме родился 61 украинский ребенок.

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Об этом сегодня были информированы члены комитета по финансово-административным вопросам Рижской думы, которые рассматривали вопрос о разрешении Рижскому родильному дому сделать пожертвование Украине.

Первый украинский новорожденный в Рижском роддоме появился на свет 5 марта, и это была девочка по имени Злата. 1 апреля родились близнецы Владимир и Алексей.

В октябре в Риге проживало 17 647 мирных жителей Украины, с начала октября зарегистрировались 768 человек.