С начала войны в Украине Латвия выдала визы 247 работникам иностранных масс-медиа

С начала военного вторжения России в Украину и последовавшего за этим апрельского ужесточения Закона "Об иммиграции" Латвия выдала визы 247 сотрудникам иностранным масс-медиа. Об этом на заседании Комиссии Сейма по иностранным дела сообщила парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевича ("Новое Единство").

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По информации Департамента по делам гражданства и миграции, на 1 июля этого года действительные разрешения на пребывание в Латвии были у 100 000 тысяч человек, из которых 47 000 — граждане России. Из них 37 000 имеют постоянные виды на жительство.

С апреля этого года было получено 461 заявление о разрешении на пребывание, но сами разрешения были выданы только 103 лицам.

До 27 июля этого года визы были выданы только 2478 лицам. В 2019 году было выдано 89 588 виз, в 2020 году — 19 711, в 2021 — 11816.

Недовольство информацией Департамента по делам гражданства и миграции высказал депутат Сейма Янис Домбрава (Национальное объединение), заявивший, что "продолжается бизнес" по выдаче видов на жительство. Депутат критиковал и подход государства к разрешению на пребывание в Латвии иностранных журналистов.

Глава Комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс (Национальное объединение) указал на то, что Служба государственной безопасности уже высказывала опасения в связи с выдачей разрешений на пребывание представителям российских масс-медиа. Колс заявил, что хочет знать, были ли случаи, когда Латвия выдавала иностранцам визы вопреки рекомендациям спецслужб.

Департамент по делам гражданства и миграции заверил, что сотрудничает по этому вопросу со спецслужбами.

По словам Калнини-Лукашевичи, информация спецслужб берется во внимание, и если заключение о конкретном лице негативное, то разрешение на пребывание емц не выдается. Каждый случай оценивается индивидуально, подчеркнула парламентский сектетарь МИД. Она также напомнил, что глава МИД Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") вовремя принял решение о сужении возможностей получить визу.

Калниня-Лукашевича проинформиовала, представителям иностранных масс-медиа выданы 247 виз, еще 200 виз — членам их семей. Речь идет о таких медийных организациях как BBC, Deutsche Welle, "Дождь", "Новая газета", "Медуза".

Домбрава выразил возмущение по поводу того, почему "мы должны поощрять русскую среду такими журналистами, которые учат, как нельзя сносить памятники". Депутат также добавил, что не очень понимает, почему иностранные журналисты не могут поехать в Польшу или Венгрию. Позже во внутренней переписке листе заочного заседания комиссии Домбрава сделал вывод: "А не главная ли причина все-таки в том, что здесь русская среда, в которую они легко вписываются?"

Парламентский секретарь МИД пояснила, что свобода СМИ является базовой ценностью в демократическом обществе и что Латвия поддерживала независимую журналистику задолго до российского вторжения в Украину. Она рассказала, что два года назад, когда "Лукашенко узурпировал власть", в Латвии были созданы специальные программы поддержки независимых журналистов из Беларуси.

Также Калниня-Лукашевича сообщила, что в настоящее время журналистов проверяют по системе, созданной пару лет назад.

"Уже сейчас принято решение об оказании адресной поддержки журналистам, сотрудникам крупных международных СМИ, потому что присутствие этих СМИ в Латвии дает нам доступ к качественному контенту. Точно так же мы не можем закрыть все российские пропагандистские каналы, не предлагая альтернативный контент. И этим занимаются эти иностранные СМИ", — сказал политик.

В то же время она спрогнозировала, что большого наплыва иностранных журналистов в Латвию в будущем не ожидается.