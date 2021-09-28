С началом отопительного сезона растет количество пожаров. Почему так?

Ежегодно причины пожаров остаются прежними — многие из возгораний связаны с началом отопительного сезона, заявили Латвийскому радио в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Об этом пишет Lsm.lv .

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В этом году пожарным пришлось отправиться на более чем 500 вызовов из-за неправильной эксплуатации систем отопления.

"Как только начинается отопительный сезон, количество вызовов резко увеличивается!", — заявил коммандир Видземской бригады VUGD Андрис Келлийс.

По его словам, это повторяется из года в год, каждый раз с началом отопительного сезона возрастает количество вызовов.

Командир Валмиерской пожарной части Айгарс Евдокимов также указал, что причины возгорания остаются неизменными. В основном пожары происходят в домах с печным отоплением.

По словам Евдокимова, пожар может возникнуть из-за того, что, например, еще не остывший пепел люди кладут в легковозгораемую посуду.

"Именно такой случай у нас был недавно — люди положили пепел в картонную коробку и поставили ее на деревянный пол", — сказал командир бригады VUGD.

Старший инспектор VUGD Сандра Вейиня заявила, что часто пепел из печи высыпают в пластмассовый мусорный контейнер, из-за чего может загореться мусор. В результате, дом также может быть затронут пламенем.

Также ежегодно пожарным приходится выезжать на вызовы, когда в дымоходах горит сажа. Евдокимов подчеркнул, что существуют специальные нормативы, определяющие, как часто нужно чистить дымоход. Делать это необходимо хотя бы раз в год перед началом отопительного сезона, но часто этого недостаточно — если сажи слишком много, чистку лучше проводить два или три раза за сезон.

Между тем Келлийс добавил, что пожары являются следствием некачественной чистки труб, ведь редко кто вызывает трубочистов. Вейиня отметила, что ежегодно в Латвии случается по крайней мере 500 вызванных сажей в трубах и началом отопительного сезона пожаров.

Невнимательность — одна из основных причин возникновения пожаров в отопительный сезон, но часто они случаются также из-за неправильной эксплуатации отопительных приборов и недооценки их технического состояния.

Евдокимов подчеркнул, что часто устройства для отопления неправильно установлены или собраны, бывают и случаи, когда старая отопительная система уже не может вырабатывать тепло.

В свою очередь старший инспектор Вейиня также подчеркнула, что с началом отопительного сезона в пожарах страдают и люди. По ее словам, в этом году в Видземе в пожарах погибли 11 человек — половина из несчастных случаев связана с отопительными делами.

В целом в этом году в Латвии пожары унесли жизни 70 человек. VUGD напоминает о необходимости установки дымовых детекторов, поскольку они могут вовремя предупредить о пожаре.