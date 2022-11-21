С наступлением холодов увеличено количество мест в рижских ночных приютах

В Риге с наступлением холодов продлено время работы ночных приютов, а также количество мест в таких приютах и число порций, раздаваемых бесплатно в так называемых суповых кухнях, сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление коммуникации Рижской думы.

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В октябре в приютах находились в среднем 588 человек в день, а прошлой морозной ночью — уже 648. Коливество мест во всех ночных приютах суммарно увеличено до 800. Приюты работают с 17.00 до 9.00.

В Риге функционируют семь ночным приютов, софинансируемых столичным самоуправлением.

В столице с 9.00 до 17.00 работает дневной центр для бездомных на ул. Католю 57. Там можно получить услуги специалиста по социальной работе, первичную помощь семейного врача, а также помыться в душе и произвести дезинфекци вещей. Там же работает пункт-склад гуманитарной помощи, в котором можно получить одежду.

В отдельном помещении можно посмотреть телевизиор и принять участие в тематических занятиях.

Дневной центр доступен и для людей с нарушениями передвижения. При поддержке Рижской Центральной библиотеки работает пункт выдачи книг, есть доступ к интернету. В последние дни октября услугами Дневного центра воспользовались более 70 человек.

В Риге также работают четыре суповых кухни, софинансируемых Рижской думой. В октября горячую еду получили 22 790 малоимущих горожан.