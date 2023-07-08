С ноября сменится начальник Объединенного штаба НВС

В ближайшее время правительство примет решение об освобождении генерал-майора Иманта Зиединьша от должности начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС).

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Зиединьш уйдет в отставку с 31 октября, а с 1 ноября на указанную должность будет назначен генерал-майор Андис Диланс.

Зиединьш планирует продолжить карьеру в Министерстве обороны. Он был утвержден на должности в 2019 году.

В июне совет Высшей аттестационной комиссии Минобороны принял решение поддержать назначение Диланса на должность начальника штаба.

Диланс служит в Национальных вооруженных силах с 1992 года и в настоящее время является атташе первого ранга по обороне, военным, военно-воздушным и военно-морским силам в Соединенных Штатах и советником по вопросам обороны в Организации Объединенных Наций.

Начальник Объединенного штаба - вторая по значимости должность в НВС. Начальник штаба одновременно является заместителем командира НВС.