С ноября увеличится пособие для оплаты счетов за электричество

С ноября этого года пособие малообеспеченным жителям для оплаты счетов за электроэнергию увеличится на 10 евро, решил Кабинет министров во вторник.

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Сейчас многодетные семьи могут рассчитывать на поддержку для оплаты счетов в размере 10 евро в месяц, а люди с инвалидностью первой группы, семьи, в которых растет несовершеннолетний ребенок с инвалидностью, а также малообеспеченные и нуждающиеся получают поддержку в 5 евро в месяц.

Чтобы компенсировать резкое подорожание электроэнергии, такое пособие увеличится на 10 евро — многодетные семьи будут получать 20 евро в месяц на оплату счетов, а остальные группы — 15 евро.

Поддержка будет оказана с 1 ноября 2022 года до конца 2022 года. По подсчетам Министерства экономики, такое пособие получат 150 тысяч домохозяйств, для этого из бюджета понадобятся дополнительные 17,5 млн евро.