С ноября в Риге второй раз за осень дорожает отопление

В пятницу Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила новый тариф на теплоэнергию АО Rīgas siltums. С 1 ноября тариф составит 66,76 EUR/MWh вместо нынешних 57,31 EUR/MWh.

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На повышение тарифов на тепло повлияло увеличение стоимости покупной теплоэнергии. В свою очередь, теплоэнергия подорожала из-за взлета цен на природный газ во второй половине этого года.

В октябре этого года цена на природный газ на мировом рынке на бирже TTF примерно в 6 раз выше, чем в октябре прошлого года. Повышение цен на природный газ влияет на все европейские страны, включая Латвию.

Утвержденные тарифы АО Rīgas siltums в себя включают повышение стоимости закупаемой теплоэнергии на 22,7%. Такую теплоэнергию предприятие покупает у шести производителей. На правом берегу Даугавы, где работают независимые производители тепла, закупки прводятся на регулярных аукционах. Для большинства производителей тепла, в том числе, крупнейших установлен регулируемый тариф производства теплоэнергии.

Теплоэнергия, закупаемая АО Rīgas siltums, составляет 69% от общего объема, подаваемого рижанам. Еще 31% теплоэнергии АО Rīgas siltums производит самостоятельно. В течение года в Ригу доставляется около 3 миллионов MWh теплоэнергии.

С учетом тенденции повышение цен на энергоресурсы Комиссия по регулированию общественных услуг призывает уделять особое внимание снижению неэффективного потребления тепла в течение этого отопительного сезона. А также призывает АО Rīgas siltums активно сотрудничать с управляющим недвижимостью, чтобы найти наиболее подходящее решение для снижения затрат на отопление каждого дома.

Малообеспеченные и нуждающиеся люди имеют возможность получить финансовую поддержку от Рижской Социальной службы для покрытия расходов на услуги по теплоснабжению.