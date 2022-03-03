С окончанием зимнего сезона начинается уборка песка с улиц Риги

Со среды, 2 марта, в Риге постепенно начали приводить в порядок проезжую часть и тротуары, на которых за зиму скопилась грязь и песок, используемый для посыпки дорог. Пока эти работы будут проводиться только подходящие для этого дни, когда температура воздуха выше ноля. Уборка проезжей части начата в трех местах — в центре города, в Видземском и Земгальском предместьях.

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Уборка обочин проезжей части механизирована лишь частично, поскольку некоторые участки необходимо очищать от грязи и песка вручную, лопатами. Уборку улиц и сбор пыли с помощью вакуумного оборудования, — так называемую "влажную уборку", — начнут проводить, когда среднесуточная температура воздуха будет стабильно выше ноля. В противном случае, на морозе, могут возникнуть опасные для дорожного движения ситуации: после влажной уборки проезжая часть может покрыться льдом.

С учетом текущего прогноза погоды, полноценную уборку проезжей части с помощью вакуумной техники планируется начать во второй половине марта, и впоследствии она будет проводится от 3 до 5 раз в неделю. В случае резкого потепления к регулярной уборке проезжей части приступят раньше запланированного срока.

Помимо этого, начинается сбор материалов против скольжения, которыми зимой посыпают тротуары, находящиеся в ведении самоуправления. В этом году муниципальные службы будут собирать песок также с тротуаров в центре города, которые в зимний сезон оперативно очищали и обрабатывали материалами против скольжения мобильные бригады, подразделения с уборочной техникой.

Самоуправление призывает домовладельцев тоже своевременно очищать от песка тротуары, прилегающие к их зданиям. За минувший зимний сезон город безвозмездно предоставил собственникам и управляющим домами 47 тонн песка для содержания тротуаров.