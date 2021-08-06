С октября на 15 региональных маршрутах общественного транспорта — бесплатный проезд (+список маршрутов)

В пятницу, 6 августа, Совет по общественному транспорту поддержал идею ввести бесплатный проезд на отдельных маршрутах или только конкретных рейсах автобусов ряда волостей, сообщили порталу Delfi в Автотранспортной дирекции.

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Речь идет о волостях: Маркалнес, Лидумниеку, Шкяунес, Сунакстес, Нирзас, Истрас, Ругайю, Ипикю, Яунацес, Йерцену, Вецуму, Сауснеяс, Лейманю и Валкас.

Планируется, что изменения будут введены в октябре этого года.

Критерии, по которым принимается решения о введении бесплатного проезда в общественном транспорте таковы:

плотность населения менее 4 жителей на квадратный километр;

сумма государственной поддержки на содержание маршрута/рейса общественного транспорта более 85%

количество рейсов на маршруте не более 6 в день

доход от продажи билетов, включая пассажиров, чьи поездки частично или полностью оплачивает государство, не превышает 15%.

Бесплатный общественный транспорт будет курсировать на всех или нескольких рейсах на следующих маршрутах:

Nr.6711 Алуксне–Делинькалнс–Корнети–Алуксне;

Nr.5265 Лудза–Цибла–Криванда–Цибла–Лудза;

Nr.5634 Лудза–Фелицианова–Зилупе–Шкяуне;

Nr.5497 Екабпилс–Сунаксте;

Nr.6579 Лудза–Сейли–Рундени–Лаудери–Лудза;

Nr.6552 Лудза–Зилупе–Конецполе–Лудза;

Nr.6454 Балви–Упетниеки–Ругайи;

Nr.6608 Руйена–школа Ипикю–Руйена;

Nr.6746 Салдус–Яунауце;

Nr.6686 Смилтене–Триката–Стренчи–Смилтене;

Nr.6597 Смилтене–Стренчи–Смилтене;

Nr.6444 Виляка–Вецуми-Лавошниеки;

Nr.6517 Эргли–Лиепкалне–Сауснея;

Nr.6986 Екабпилс–Межгале;

Nr.3034 Автовокзал–станция Лугажу–Автоквокзал.

В ближайшее время Автотранспортная дирекция проинформирует о конкретных рейсах на этих 15 маршрутах, которые будут для пассажиров бесплатными.

Предполагается, что введение бесплатного общественного транспорта, существенно не повысит размер государственных дотаций, посольку нужно будет компенсировать лишь недополученную прибыль от поездок пассажиров, за которых все равно частично или полностью платило государство.

Порядок, в котором жители смогут получить бесплатную услугу, останется неизменным: автобус будет курсировать в соответствии с установленным расписанием, которое есть на остановках, а также на сайте перевозчика и на сайте 1188.

При посадке в автобус пассажиру будет выдаваться билет с нулевой стоимостью, чтобы Дирекция автотранспорта имела точную статистику, каким спросом пользуется каждый рейс.

Планируется, что маршруты, на которых будут бесплатные пассажирские перевозки, будут пересматриваться не реже одного раза в год. В свою очередь, Совет общественного транспорта утверждает эти маршруты / рейсы на период в два года при условии, что решение может пересматриваться каждые полгода.

Дирекция автотранспорта будет отслеживать спрос как на существующие бесплатные маршруты и рейсы/ маршруты, так и оценивать региональную маршрутную сеть, проверяя не появились ли новые маршруты.