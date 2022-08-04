Муниципальное предприятие Rīgas ūdens с 1 октября планирует повысить тарифы на услуги водоснабжения и канализации, об этом свидетельствует информация Комиссии по регулированию общественных услуг (Регулятора).

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Тариф на услугу водоснабжения планируется повысить с 1,02 до 1,15 евро за кубометр без учета НДС или на 12,75%. Тариф на услугу канализации — с 0,91 до 1,11 или на 21,98%.

Изменения коснутся и тарифа на очистку сточных вод, который повысится с 0,42 до 0,56 евро или на 33,33%.

Изменения тарифы связаны с удорожанием электроэнергии, теплоэнергии и природного газа, поясняет предприятие.