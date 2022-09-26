С октября тариф на теплоснабжение в Риге увеличится в два раза

С октября тариф на тепловую энергию Rīgas siltums увеличится в два раза — с 85,45 евро до 170,59 евро за мегаватт-час, свидетельствует решение Комиссии по регулированию общественных услуг, опубликованное в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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Тариф на производство теплоэнергии вырастет в 2,2 раза — с 63,86 евро до 139,13 евро за мегаватт-час, тариф на передачу и распределение теплоэнергии — на 51%, с 19,31 евро до 29,18 евро за мегаватт-час, тариф на торговлю теплоэнергией не изменится — 1,48 евро за мегаватт-час.

Конечный тариф на тепловую энергию составит 170,59 евро за мегаватт-час, включая компонент акциза на природный газ в размере 0,29 евро за мегаватт-час и непредвиденные расходы в размере 0,51 евро за мегаватт-час.

Как сообщалось, государственная поддержка для домохозяйств для покрытия расходов на централизованное теплоснабжение предусматривает компенсацию половины прироста стоимости теплоснабжения свыше 68 евро за мегаватт-час.

Как ранее заявили в Rīgas siltums, в результате государственной поддержки стоимость теплоэнергии для домашних хозяйств вырастет в пределах 40% — с 85,45 евро до 119,3 евро за мегаватт-час.