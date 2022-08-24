С октября в Риге родителям учащихся 5-12-х классов придется доплачивать за школьные обеды

С 1 октября родителям учащихся 5-12-х классов придется платить 1,15 евро в день за питание ребенка в школе, решила в среду Рижская дума. Бесплатные обеды будут сохранены только для учеников этих классов из нуждающихся, малообеспеченных и многодетных семей. В 1-4-х классах бесплатные обеды сохранятся.

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За изменение правил питания в школах проголосовали депутаты правящей коалиции, оппозиция была против, указывая на то, что необходимо изыскать средства на питание всех школьников. Соответствующее предложение подало "Согласие", указав на то, что осенью все, в том числе, семьи с детьми столкнутся с ростом расходов за отопление, электричество и газ.

Оппозиция указывала и на то, что перенос срока введения родительского софинансирования с сентября, как планировалось ранее, на октябрь связано с приближением выборов в Сейм, которые состоятся 1 октября.

В ходе дебатов в Рижской думе была озвучена цифра: на обеспечение бесплатного питания учащимся всего классов в бюджете города до конца года не хватает 2,7 млн евро.

Сколько придется платить?

В связи с подорожанием продуктов питания и инфляцией в целом возросла соответственно стоимость школьных обедов. Предприятия

Если прежде Рижская дума целиком брала на себя затраты на питание учащихся 5-12-х классов, то с октября к софинансированию подключат родителей. Им придется платить 1,15 евро за один обед (5,75 евро за неделю). Остальные затраты погасит самоуправление.

Бесплатные обеды будут сохранены для детей из уязвимых социально семей — малообеспеченных, нуждающихся, многодетных. Также бесплатно будут питаться дети-инвалиды и сироты.

Для учеников 1-4-х классов ничего не меняется. Бесплатное питание младших школьников полностью финансируют государство и самоуправления.

В ходе дебатов в Рижской думе была озвучена цифра: на обеспечение бесплатного питания учащимся всего классов в бюджете города до конца года не хватает 2,7 млн евро.

Как будет организован процесс?

Одна из причин, по которой введение родительской платы за питание было отложено с сентября, ка планировалось ранее, на октябрь — нужно время, чтобы доработать систему взимания взносов.

В сентябре с родителями будут заключены договоры с родителями о софинансировании питания, а также завершена система, позволяющая следить, кто заплатил за питание.

В ходе дискуссий в Рижской думе депутатам пояснили, что система будет работать в программе e-klase. Это, однако, не исключает того, что школа может договориться с поставщиком услуг питания о другом порядке и заключить договор в бумажном формате.

Дебаты не внесли ясность в то, каким образом будет организован процесс идентификации, позволяющий выяснить, за какого ребенка внесены деньги.

Депутаты призвали Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы создать такую систему, которая позволила бы информацию о том, кто из детей получает бесплатные обеды, и соответственно, может происходить из бедной семьи, сделать конфиденциальной.