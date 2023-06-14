С осени станет доступна государственная паллиативная помощь мобильной бригады на дому

С осени этого года будет поэтапно внедряться оплачиваемая государством новая услуга — паллиативная помощь выездной бригады по месту жительства пациента, говорится в докладе Министерства здравоохранения.

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Услуга будет внедрена на основе потребностей пациентов, результатов пилотного проекта, опыта и успешно отработанных механизмов организации обслуживания, ориентированных на пациента. Это будет комплексная услуга, включающая медицинскую и социальную помощь.

Услуга будет включать в себя уход, оказываемый врачом и бригадой, который включает в себя составленный врачом план медицинского обслуживания, регулярные визиты и услуги на дому у пациента и др.

Услуга также будет включать уход, оказываемый врачом-эрготерапевтом, в том числе консультации по адаптации жилой среды, обеспечение постоянной кислородной терапии и лабораторной экспресс-диагностики на дому, планирование и организацию амбулаторного и стационарного обслуживания и обследований, в том числе в рамках дневного стационара, а также специализированные транспортные услуги, социальную помощь и техническое обеспечение.

В услугу включено круглосуточное консультирование пациента и его родственников, в том числе в выходные и праздничные дни, психосоциальная поддержка.

Из средств Минздрава будет оплачиваться только медицинская составляющая услуг паллиативной помощи мобильной бригады по месту жительства пациента.

Что касается социальной помощи, то планируется, что со временем, когда Министерство благосостояния получит соответствующее финансирование, поставщику услуг будет предоставлено финансирование для оказания социальных услуг по месту жительства пациента.

На основании подписанного в 2023 году Минблагом и обществом "Латвийское объединение самаритян" договора обеспечивается социальный уход за совершеннолетними лицами и поддержка членов их семей в Риге, пригородах столицы и Латгале.

Важную роль в организации услуг будет играть не только сотрудничество учреждений, а в первую очередь координатор, которого планируется внедрить в командную работу при обеспечении паллиативной помощи по месту жительства пациента мобильной бригадой.

Для получения услуг паллиативной помощи выездной бригады по месту жительства пациента необходимо решение консилиума клинической университетской или региональной больницы, определяющее диагноз и последующую тактику лечения, а также прогнозируемую ограниченную продолжительность жизни. Направление на консилиум пациенту может быть выдано семейным врачом, получено в рамках стационарного лечения или же при обращении самого больного или его родственников в больницу.

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В соответствии с имеющимися финансовыми ресурсами планируется предоставлять услугу паллиативной помощи мобильной бригады по месту жительства примерно 2800 пациентам в год по всей территории Латвии.