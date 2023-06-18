С осени вводится оплачиваемый государством паллиативный уход на дому

С осени этого года будет поэтапно внедряться новая оплачиваемая государством медицинская услуга — выездная бригада паллиативной помощи по месту жительства пациента, сообщили в Минздраве.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Услуга будет включать как составленный врачом план медицинского обслуживания, так и регулярные визиты и услуги на дому у пациента, в том числе уход за ранами и искусственными отверстиями, перевязки и динамический контроль.

Также предусмотрены услуги эрготерапевта, в том числе консультации по адаптации местам жительства, обеспечение постоянной кислородной терапии, лабораторная экспресс-диагностика на дому, услуги специализированного транспорта, социальная помощь и обеспечение техническими вспомогательными средствами.

Кроме того, предусмотрены круглосуточные консультации пациента и его родственников и психологическая поддержка, в том числе в выходные и праздничные дни.

Из средств, выделенных Министерству здравоохранения, будет оплачиваться только медицинская составляющая услуги паллиативного ухода. Социальную часть со временем будет оплачивать Министерство благосостояния.

Чтобы получать услуги мобильной бригады паллиативного ухода на дому, необходимо решение консилиума клинической университетской или региональной больницы, в котором указаны диагноз и тактика лечения, а также прогнозируемая продолжительность жизни. На такой консилиум пациент сможет попасть по направлению семейного врача, в рамках стационарного лечения или если он либо его родственники сами обратятся в стационар.

Доступные средства позволяют оказывать услугу паллиативного ухода на дому примерно 2800 пациентам на всей территории Латвии.