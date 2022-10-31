С переходом на зимнее время самое интенсивное движение будет происходить в темноте

После перехода на зимнее время самое интенсивное движение в утренние и вечерние часы будет в темное время суток, видимость могут ухудшать и осадки, напоминает Latvijas valsts ceļi.

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С учетом этих обстоятельств водители должны позаботиться о техническом состоянии транспортного средства — проверить, горят ли все лампочки, отрегулировать уровень света, проверить, хорошо ли работают стеклоочистители.

Сезон дорожных работ приближается к концу, но они еще ведутся на 26 участках автомобильных дорог государственного значения, на семи участках дорог регионального значения, на десяти мостах и путепроводах. Самые большие ограничения остаются на дороге в Эргли в окрестностях Риги, на участке от Мадоны до Дзелзавы (P37), и на участке Вентспилсского шоссе (A10) за Кудрой.