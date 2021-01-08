С понедельника будут запрещены пассажирские перевозки в Великобритнию, но запрещены — в Нидерланды

С субботы, 9 января, самоизоляцию в Латвии по-прежнему нужно соблюдать по возвращении из всех включенных в список Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) стран Европы, кроме Ватикана и Исландии, запрет на пассажирское сообщение со следующей недели будет распространяться и на Великобританию, однако будет снят в отношении Нидерландов, свидетельствуют обобщенные данные ЦПКЗ.

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Порог заболеваемости для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей. Этот порог по-прежнему не превышен только в Ватикане и Исландии.

В свою очередь регулярные пассажирские перевозки запрещены в страны, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость в два раза превышает средний показатель по Европейскому союзу и Европейской экономической зоне.

С понедельника, 11 января, запрет на регулярные пассажирские перевозки больше не будет распространяться на Нидерланды, однако будет снова распространен на Великобританию и останется в силе для Чехии, Лихтенштейна, Литвы, Словении и Сан-Марино.