С понедельника между Ригой и Лиепаей будут ежедневно курсировать поезда

С понедельника, 31 июля, между Ригой и Лиепаей будут ежедневно курсировать поезда, сообщили агентству LETA в Дирекции автотранспорта.

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Утром поезд будет курсировать из Лиепаи в Ригу (первый рейс 1 августа), а вечером будет рейс в Лиепаю (первый рейс 31 июля).

Кроме того, по воскресеньям будут сохранены существующие дневные рейсы из Риги в Лиепаю и вечерние рейсы из Лиепаи в Ригу.

Из Лиепаи в Ригу можно будет добраться за три часа и четыре минуты рейсом, который отходит в 5 утра и прибывает в столицу в 8.04. По воскресеньям поезд из Лиепаи будет отходить в 18.26 и прибывать в Ригу в 21.43.

В свою очередь, из Риги в Лиепаю можно будет добраться за три часа и семь минут рейсом в 18.25 - в Лиепаю поезд будет прибывать в 21.32. По воскресеньям будет дополнительный дневной рейс - он будет выезжать из Риги в 13.49 с прибытием в Лиепаю в 17 часов.

Как заявили в компании Pasažieru vilciens, рейсы могут выполнять дизельные поезда в составе трех вагонов на 210 мест.

В Дирекции автотранспорта отметили, что за последний год была улучшена инфраструктура железнодорожных путей, а именно, были проведены работы по улучшению рельс на участках Елгава-Глуда и Глуда-Добеле. Это позволило сократить время в пути, чтобы сделать передвижение на поездах более привлекательным для жителей. Параллельно до конца этого года запланированы дальнейшие работы по улучшению железнодорожной инфраструктуры Латвии, которые позволят сделать поездки по линии Лиепая-Рига еще немного короче.

В то же время будет пересмотрена часть сети маршрутов региональных автобусов, чтобы улучшить связь с поездами и обеспечить более удобный доступ к железнодорожным станциям для жителей Гробини, Салдуса и Яунпилса. Планируется отменить некоторые повторные рейсы на маршрутах Рига-Лиепая и Рига-Добеле. Изменения могут вступить в силу в сентябре.

Решение о внедрении ежедневных рейсов Рига-Лиепая и Лиепая-Рига было принято Советом по общественному транспорту 14 июля.

В целом из Риги в Лиепаю можно будет добраться менее чем за три часа десять минут на поезде и двух экспресс-автобусах.