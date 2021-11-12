С понедельника "на удаленке" остаются ученики 7-12 классов рижских школ

С понедельника, 15 ноября на удаленке остаются учащиеся 7-12 классов рижских муниципальных школ. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил руководитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш.

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Фактически речь идет о трех днях на следующей неделе, так как потом начнутся праздничные выходные. Решение принято, чтобы дети еще побыли в своем семейном пузыре и лишний раз не собирались, что поможет избежать роста заболеваемости Covid-19.

С 15 ноября очное обучение продолжат ученики 1-3 классов, также в школу пойдут учащиеся 4-6 классов.

Крастиньш признал, что во время дискуссий прозвучало предложение о том, чтобы "на удаленке" оставить также учащихся 4-6 классов, однако, данное решение не позволили принять решения правительства.

Очные занятия для всех классов возобновятся 22 ноября.

На пресс-конференции прозвучало, что аналогичные условия "удаленки" на праздничной неделе действуют также в других городах, например, Вентспилсе и Лиепае.

Министр образования Анита Муйжнице указала, что министерство не поддерживает самоуправство думы в интепретации действующих правил. "Дети должны учиться очно, и только при наличии обоснованных аргументов, могут быть какие-то отклонения от правил", - написала министр в Twitter.