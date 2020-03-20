С понедельника на Видземском шоссе возобновляются ремонтные работы

Возобновляются ремонтные работы на участке Видземского шоссе (А2) от Гаркалне до Сените. С понедельника, 23 марта на данном участке будет введено ограничение скорости 70 км/ч. Движение будет организовано по двум полосам и только на отдельных участках - по одной.

Со вторника, 24 марта на узле Сените будет закрыт ротационный круг и движение будет организовано по новым местам для разворота на Видземском шоссе.

В апреле прошлого года был уложен нижний слой асфальта, начата перестройка путепроводов, обновлены переходные туннели, а также освещение и светофор в Вангажи.

В этом году планируется уложить верхний слой асфальта, провести ремонт нижних частей путепроводов, перестроить ротационный круг у Сените.

Ремонтные работы на Видземском шоссе от Гаркалне до Сените проводит объединение поставщиков Binders и ACB. Стоимость работ составляет 46,5 млн евро.