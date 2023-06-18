С понедельника переносится остановка нескольких пригородных автобусов

С понедельника, 19 июня, будет перенесена конечная остановка "Рига (улица Элизабетес)" для нескольких региональных автобусных маршрутов, сообщили порталу Delfi в Автотранспортной дирекции.
Изменения коснутся автобусов Олайнского и Марупского направлений.
В настоящее время автобусная остановка находится на улице Сатеклес между улицами Элизабетес и Дзирнаву, а с понедельника будет перенесена примерно на сто метров дальше от центра — на улицу Сатеклес напротив АЗС "Neste".
Перенос места посадки пассажиров касается следующих региональных автобусных маршрутов:
- № 5139 Рига–Гайсмас (обслуживает Liepājas autobusu parks),
- № 5173 Рига–Медемциемс (обслуживает Liepājas autobusu parks),
- № 6859 Рига — Межсетас (обслуживает Liepājas autobusu parks),
- № 5172 Рига–Межсетас–Вайвади (обслуживает Liepājas autobusu parks),
- № 5171 Рига–Павасари–Вирши (обслуживает Liepājas autobusu parks ),
- № 5616 Рига-Пинки-Калнциема массив (обслуживает Liepājas autobusu parks)
- № 6852 Рига–Страуме (обслуживает Liepājas autobusu parks),
- № 5034 Рига–Олайне (обслуживает AS Nordeka),
- № 5433 Рига–Яунмарупе (обслуживает SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss),
- № 5435 Рига–Марупе (обслуживает SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss).
Обширные ограничения в движении в центре Риги связаны со строительством магистрали Rail Baltica.