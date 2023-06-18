С понедельника переносится остановка нескольких пригородных автобусов

С понедельника, 19 июня, будет перенесена конечная остановка "Рига (улица Элизабетес)" для нескольких региональных автобусных маршрутов, сообщили порталу Delfi в Автотранспортной дирекции.

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Изменения коснутся автобусов Олайнского и Марупского направлений.

В настоящее время автобусная остановка находится на улице Сатеклес между улицами Элизабетес и Дзирнаву, а с понедельника будет перенесена примерно на сто метров дальше от центра — на улицу Сатеклес напротив АЗС "Neste".

Перенос места посадки пассажиров касается следующих региональных автобусных маршрутов:

№ 5139 Рига–Гайсмас (обслуживает Liepājas autobusu parks),

№ 5173 Рига–Медемциемс (обслуживает Liepājas autobusu parks),

№ 6859 Рига — Межсетас (обслуживает Liepājas autobusu parks),

№ 5172 Рига–Межсетас–Вайвади (обслуживает Liepājas autobusu parks),

№ 5171 Рига–Павасари–Вирши (обслуживает Liepājas autobusu parks ),

№ 5616 Рига-Пинки-Калнциема массив (обслуживает Liepājas autobusu parks)

№ 6852 Рига–Страуме (обслуживает Liepājas autobusu parks),

№ 5034 Рига–Олайне (обслуживает AS Nordeka),

№ 5433 Рига–Яунмарупе (обслуживает SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss),

№ 5435 Рига–Марупе (обслуживает SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss).

Foto: Publicitātes attēli

Обширные ограничения в движении в центре Риги связаны со строительством магистрали Rail Baltica.