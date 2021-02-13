С понедельника по четверг в Риге из-за уборки снега будут полностью закрыты три улицы
Foto: LETA

Чтобы убрать снег, с 15 по 18 февраля по всей длине улиц Лидума, Целму и Друвиенас и с обеих сторон этих улиц будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.

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Чтобы своевременно проинформировать автоводителей, уже в пятницу на указанных улицах будут установлены плакаты с предупреждением о планируемых на следующей неделе ограничениях движения. Департамент сообщения Рижской думы призывает водителей следить за изменениями в организации дорожного движения.

После завершения работ временные ограничения на остановку и стоянку будут сняты.

Изменения в организации дорожного движения связаны с необходимостью обеспечения работы зимних служб — уборки снега, а также улучшения проезда по улицам и безопасности движения, особенно в местах, где образуются сугробы.

Департамент сообщения Рижской думы напоминает, что с 23 января по 1 апреля для проведения работ по содержанию улиц в зимний период в случае необходимости на многих рижских улицах могут устанавливаться знаки "Остановка и стоянка запрещены".

Полный список улиц, на которых в указанный период возможны изменения в организации движения, доступен здесь.

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