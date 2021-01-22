С понедельника Rīgas satiksme увеличит количество автобусов на отдельных рейсах

Чтобы избежать переполненного общественного транспорта, Rīgas satiksme увеличит количество автобусов, троллейбусов и трамваев на отдельных направлениях. В общей сложности будет 90 дополнительных рейсов.

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Будет увеличено количество рейсов автобусов №3, 48, 51, 52 и 58, троллейбусов №4 и 15 и трамваев №1.

Ранее число рейсов было сокращено (а некоторые маршруты временно отменены) из-за сокращения числа пассажиров более чем на 40%. Однако, проанализировав результаты, предприятие пришло к выводу, что на некоторых маршрутах необходимо сделать больше рейсов.

Транспортные средства оборудованы специальными счетчиками, которые анализирует число пассажиров. Когда салон заполняется более чем на 50%, диспетчеры получают сигнал и стараются пустить дополнительный транспорт по этому маршруту.