С понедельника Tallink прекращает перевозки между Ригой и Стокгольмом

Эстонский перевозчик Tallink Grupp сообщил, что из-за распространения коронавируса с понедельника паромы Romantika и Isabelle прекращают курсировать по маршруту Рига-Стокгольм.

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Паром Romantika прибудет в воскресенье в Ригу по расписанию и останется в Рижском порту до тех пор, пока компания не примет решение о возобновлении движения паромов.

Паром Isabelle в воскресенье выйдет из Стокгольма в соответствии с графиком, но в Ригу смогут отправиться только те, кто купил билет в одну сторону, либо те, кто 14 марта на этом же пароме прибыл в Столкгольм из Риги. Этот паром тоже останется в Рижском порту до возобновления пассажирского сообщения.