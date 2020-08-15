С понедельника ул. Тербатас будет открыта для движения транспорта

В понедельник, 17 августа, в 8 часов утра рижская улица Тербатас вновь будет открыта для движения транспорта, в том числе будет восстановлен троллейбусный маршрут, сообщили в Рижской думе.

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Напомним, что улица Тербатас была закрыта для транспорта с 15 июля, улица была превращена в пешеходную и торговую территорию, а также место проведения культурных мероприятий.

Рижское самоуправление проводит опрос, чтобы оценить эксперимент по преобразованию улицы Тербатас в пешеходную, а также будут исследоваться потоки людей, а также их мнение об эксперименте. Опрос проводится до 16 августа.