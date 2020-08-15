С понедельника ул. Тербатас будет открыта для движения транспорта
Foto: F64

В понедельник, 17 августа, в 8 часов утра рижская улица Тербатас вновь будет открыта для движения транспорта, в том числе будет восстановлен троллейбусный маршрут, сообщили в Рижской думе.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Напомним, что улица Тербатас была закрыта для транспорта с 15 июля, улица была превращена в пешеходную и торговую территорию, а также место проведения культурных мероприятий.

Рижское самоуправление проводит опрос, чтобы оценить эксперимент по преобразованию улицы Тербатас в пешеходную, а также будут исследоваться потоки людей, а также их мнение об эксперименте. Опрос проводится до 16 августа.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц