С понедельника в аэропорту "Рига" будет проводиться выборочное тестирование пассажиров на Covid-19

Каждый день в выборочном порядке будут тестировать на Covid-19 всех пассажиров — вне зависимости от статуса вакцинации — четырех-шести прибывающих в Ригу рейсов. Министерство здравоохранения объясняет эту меру тем, что новый штам коронавируса распространяется не только в Африке, но и в странах Европы.

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Для скрининга будут отбираться рейсы из страны с наибольшим распространении Covid-19: Германии, Великобритании, Швеции, Египта, Польши, Италии, Норвегии, Финляндии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Испании, России, Нидерландов, Дании, Ирландии, Мальты, Украины, Грузии и Швейцарии. Отбираться рейсы будут в порядке ротации.

Скининговое тестирование будет проводиться согласно распоряжению Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайной ситуации", предусматривающего усиление тестирования путешественников при эпидемиологической необходимости. От проведения теств могут отказаться транзитные пассажиры, дети до 12 лет, обслуживающий персонал самолетов и отдельные другие люди, в отношении которых документ предусматривает исключение.

Чтобы тестирование происходило по возможности комфортно и быстро, будут использоваться образцы слюны. К тому же аэропорот специально оборудовал для таких процедур сектор прилета. Скрининговый тест прибывающих пассажиров оплатит государство.

Министерство здравоохранения призывает всех прибывающих пассажиров также воспользоваться возможностью пройти в аэропорту тест на на Covid-19. Такая возможность есть у всех пассажиров, даже если их рейс не подпадет под обязательную проверку. Пункт лаборатории для таких тестов для путешественников из стран Шенгенской зоны находится в зале ожидания Е, у выхода из терминала. В свою очередь, те, кто прибывают из стран, находящихся вне Шенгенской зоны, могут делать тест в зоне С терминала прибытия перед пограничным контролем.

Цель этих мер — максимально продлить период времени до распространения варианта "омикрон" в Латвии, поясняет Минздрав. Своевременное выявление завезенных случаев варианта "омикрон" повышает вероятность принятия мер эпидемиологического контроля для предотвращения распространения инфекции. В министерстве также подчеркивают, что в ходе скрининга будут выявляться и случаи заражениями иными штаммами Covid-19, для которых также важен эпидемиологический контроль.

В ходе добровольного тестирования в Рижском аэропорту уже были зарегистрированы первые шесть завезенных случаев Covid-19, в которых обнаружили специфические мутации, характерные для "омикрона". Два из этих случаев были подтверждены секвенированием как вызванные новым штаммом "омикрон".

В трех из шести случаев инфицирование произошло в Швеции, два — в Норвегии, один — в Великобритании. Заразились и четыре контактных лица этих пассажиров.

Поэтому Минздрав настаивает на широком охвате тестированием прибывающих в Латвию.