С понедельника в детсадах и вузах могут отменить очное обучение, а в школах ввести двухнедельный карантин

На заседании Совета по кризисному управлению, которое пройдет сегодня, 12 марта, Минздрав предложит со следующего понедельника временно прекратить очное обучение в дошкольных заведениях и в вузах Латвии, а в общеобразовательных школах ввести двухнедельный карантин после весенних каникул. Об этом в Twitter сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Помимо этого, будут разрешены лишь публичные мероприятия, на которых присутствует не более 500 человек.

Министр образования и науки Илга Шуплинска также написала в Twitter, что после каникул в течение двух недель в школах планируется ввести удаленное обучение. Сейчас Министерство образования и науки (МОН) собирает информацию о том, какие способы удаленного обучения и скольким школьникам доступны.

В настоящее время МОН обобщает информацию о том, какие способы коммуникации и скольким детям доступны. Министерство обещает проверять, как происходит удаленный учебный процесс, и, если он не будет функционировать как следует, будут продлены каникулы, пишет агентство LETA.

До сих пор COVID-19 был диагностирован в Латвии у 16 человек, девять из которых являются туристами из одной группы, которая 7 марта вернулась с итальянского горнолыжного курорта. Этим утром заявлено о еще шести официально констатированных случаях.