С понедельника в Риге по маршрутам 1-го и 5-го автобусов будут курсировать троллейбусы
Foto: DELFI

С 15 марта на маршрутах 1-го и 5-го автобусов временно перевозки пассажиров будут осуществлять не автобусы, а длинные троллейбусы, сообщили Delfi в Рижской думе.

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Нумерация маршрута сохранится, но к нумерации будет добавлена буква А — соответственно 1А "Улица Абренес — Бергю циемс" и 5А "Улица Абренес — Межциемс". Других изменений в обслуживании пассажиров не произойдет, троллейбусы, назначенные на маршруты 1-го и 5-го автобусов, будут курсировать по тому же автобусному маршруту, останавливаться на всех предусмотренных на маршруте остановках, а также будут курсировать по тому же расписанию.

Пассажиры, которые передвигаются по соответствующим автобусными маршрутам и приобрели месячные проездные билеты, смогут их использовать и впредь на троллейбусных маршрутах 1А и 5А.

В целях сокращения пассажиропотока автобусы, курсирующие по этим маршрутам, будут переведены на другие маршруты, в свою очередь инфраструктура маршрутов 1-го и 5 -го автобусов позволяет перевозить пассажиров троллейбусами — одни участки маршрута троллейбусы будут выполнять, подключаясь к контактной сети, а другие — на дизельных генераторах.

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