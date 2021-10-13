С понедельника вакцинация в торговых центрах будет по записи. Откроются еще 16 новых центров вакцинации

Начиная со следующего понедельника, 18 октября сделать прививку от Covid-19 в пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах, можно будет по предварительной записи. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила руководитель проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) Эва Юхневича.

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По ее словам, была проведена оценка работы пунктов вакцинации в 23 торговых центрах. Большинство из них продолжают работу, не меняя месторасположения. Остальные перенесены ко входу или находятся за пределами т/ц. Так как на улице становится холоднее, то было принято решение с 18 октября проводить вакцинацию в торговых центрах только по предварительной записи.

Это не относится к лицам старше 65 лет, которые продолжат получать услугу и без записи.

Учитывая растущий интерес к вакцинации до субботы, 16 октября планируется открыть еще три пункта в Риге: в холле на Кипсале, в Олимпийском центре Rimi и в центре ATTA. Они будут работать с 9.00 до 20.00 без выходных.

Также планируется открыть новые пункты в регионах: Вентспилсе, Тукумском крае, Алуксненском крае, Елгаве, Саласпилсском крае, Даугавпилсе, Юрмале, Лиепае, Айзкраукльском крае, Балвском крае, Баусском крае, Мадонском крае, Талсинском крае и Валмиерском крае.

Юхневича также напомнила, что получить прививку можно не только в торговых центрах — в Латвии работает 920 кабинетов вакцинации, это можно сделать также во время выездных вакцинаций.

Как уже сообщалось, после того как в пятницу, 8 октября правительство постановило объявить чрезвычайное положение, которое предусматривает ограничения в основном для непривитых, в выходные дни существенно вырос интерес к вакцинации. Статистика входящих звонков на телефон для вакцинации 8989 показывала, что более 50% звонков касаются первой прививки.

Интерес к вакцинации не убывает и в некоторых случаях у торговых центров выстраиваются очереди из желающих получить прививку.