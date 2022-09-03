С понедельника вступает в силу новый график движения поездов

В понедельник, 5 сентября вступает в силу осеннее расписание движение поездов Pasažieru vilciens. В нем отменено несколько дополнительных электричек, курсировавших вдоль взморья. Также отменяются некоторые введенные летом по рабочим дням рейсы Рига-Саулкрасты и Рига-Дубулты - впредь они будут курсировать только в выходные.

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С 4 сентября по воскресеньям возобновляется пассажирское железнодорожное движение по маршруту Ливаны - Рига. Поезд будет отходить из Ливаны в 16.08 и прибывать на Рижский железнодорожный вокзал в 18.30. По пути предусмотрено девять остановок. Планируется, что этот маршрут сохранится до конца мая 2023 года.

Частично изменится движение транзитных поездов Скулте — Елгава, Саулкрасты — Слока, Саулкрасты — Дубулты, Елгава — Лиелварде, Огре — Слока и обратно.

На сайте и в мобильном приложении Pasažieru vilciens уже опубликовано новое расписание, где можно ознакомиться с графиком движения поездов на 10 дней вперед, а также предложены варианты пересадки на Центральном вокзале, станциях Земитаны и Торнякалнс.