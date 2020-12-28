С понедельника запрещены регулярные пассажирские перевозки в шесть стран
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) сообщает, что с сегодняшнего дня запрещены регулярные пассажирские перевозки в Швецию, Литву, Люксембург, Хорватию, Сан-Марино и Словению.

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В Европейском союзе (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) средний показатель заболеваемости Covid-19 на прошлой неделе составил 410,6 случая на 100 000 населения. Следовательно, регулярные пассажирские перевозки не разрешены в страны с показателем более 821,1 случая на 100 000 жителей.

Как сообщалось, из-за быстрого распространения нового типа Covid-19 запрещены также пассажирские перевозки в Великобританию и из нее с 21 декабря по 1 января 2021 года.

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LETA

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Люксембург
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