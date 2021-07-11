С понедельника зной усилится, лето обещает стать самым жарким в истории метеонаблюдений

С понедельника, 12 июля, в Латвии снова начнет повышаться температура воздуха, на следующей неделе ожидаются повышенная влажность и локальные ливни, прогнозируют синоптики.

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В понедельник зной усилится до +27..+32 градуса, в последующие дни может достигнуть +34 градусов. Ночью на большей части территории страны температура будет держаться выше +20 градусов. Хотя еще только середина лета, рекорд по количеству тропических ночей во многих местах будет побит.

В течение недели ожидаются кратковременные дожди, возможны сильные грозы с градом и порывистым ветром.

Возможно, на выходных станет прохладнее.

В третьей декаде июля велика вероятность антициклона, который принесет с собой солнечную и жаркую погоду.

Ожидается, что нынешнее лето в Латвии станет самым жарким в истории метеонаблюдений.

Июнь этого года уже установил рекорд жары и был на четыре градуса теплее, чем в 2010 году, когда средняя летняя температура воздуха достигла +18,4 градуса - самого высокого до сих пор показателя. В нынешнем году этот рекорд может быть исправлен на целый градус.