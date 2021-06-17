С приближением сильной жары синоптики объявили оранжевое предупреждение

В четверг, пятницу и субботу из-за наступления жаркой погоды синоптики объявили желтое предупреждение, а с воскресенья будет действовать оранжевое предупреждение.

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В субботу на большей части территории страны ожидается жара до +27..+30 градусов, в воскресенье температура воздуха продолжит повышаться и достигнет +32 градусов. Ожидаются также тропические ночи, когда температура воздуха будет не ниже +20 градусов.

Текущие прогнозы свидетельствуют о том, что и в первой половине будущей недели несколько дней подряд будет +32 градуса и выше, что соответствует экстремальной жаре.

Синоптики напоминают, что во время жары повышается риск проблем со здоровьем, особенно у пожилых людей и маленьких детей. Также в настоящее время очень высок уровень ультрафиолетового излучения, поэтому следует соблюдать рекомендации специалистов и избегать длительного пребывания на солнце.