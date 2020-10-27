Продолжая попытки ограничить стремительное распространение Covid-19 в Латвии, правительство приняло решение с пятницы, 30 октября, ввести более жесткие ограничения на собрания людей на частных и публичных мероприятиях.

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С пятницы на частных мероприятиях как внутри помещений, так и на улице смогут собираться не более десяти человек. Ранее на частных мероприятиях внутри помещений могли собираться до десяти человек, а вне помещений — до 100 человек.

В свою очередь на публичных мероприятиях как в помещениях, так и на улице смогут собираться до 300 человек. Ранее в местах проведения публичных мероприятий и предоставления хозяйственных услуг в помещениях могли собираться до 300 человек, а вне помещений — до 1000 человек.

Как и ранее, в помещениях, где проводятся публичные мероприятия, зрителям должны предоставляться фиксированные сидячие места. Кроме того, зрители должны обязательно надевать маски.