С пятницы наличие масок в общественном транспорте будет проверять полиция

С завтрашнего дня, 15 мая сотрудники Рижской полиции самоуправления будут проводить проверки в общественном транспорте, чтобы убедиться, что пассажиры используют маски, шарфы, респираторы и другие средства, закрывающие рот и нос.

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Проверки будут проводиться в сотрудничестве со Службой контроля предприятия Rīgas satiksme, которая также будет проверять наличие билетов.

В течение первой недели, то есть до 22 мая, сотрудники полиции будут главным образом проводить превентивную работу и если нарушение не будет грубым, нарушитель просто получит предупреждение. Отдельным пассажирам полицейские будут раздавать маски, если таковой не окажется. "Однако, количество масок небезграничное, поэтому на их получение полагаться не стоит. Одновременно следует помнить, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке и в случае необходимости полицейский может оштрафовать нарушителя", - отметил представитель РПС Томс Садовскис.

По его словам, в последнее время в интернете распространяется информация о том, что за отказ использовать повязку, закрывающую рот и нос, не предусмотрен штраф. Это не так. За это нарушение, как и любое другое нарушение правил ЧС для физических лиц предусмотрен штраф от 10 до 2000 евро.