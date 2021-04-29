С пятницы отменяется ряд ограничений, касающихся учебной езды на мотоциклах и мопедах

В четверг, 29 апреля, Сейм принял решение отменить ряд ограничений, касающихся учебной езды на мотоциклах и мопедах. Отмена норм произойдет уже со следующего дня — пятницы, 30 апреля.

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Как сообщает LETA, из эпидемиологических требований для участников учебных заездов на мотоциклах и мопедах убраны пункты о том, что процесс должен проводиться только индивидуально и с использованием электронных средств связи. Не нужно будет соблюдать и 15-минутную паузу между занятиями и проводить дезинфекцию поверхностей мотоцикла.

Также отменено правило, что в случае проведения учебной мотоезды на тренировочной площадке инструкторам разрешено одновременно проводить не более двух занятий.