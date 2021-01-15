С пятницы при въезде в Латвию необходим отрицательный тест на Covid-19
Foto: Shutterstock

С сегодняшнего дня усиливаются ограничения при въезде в Латвию — въезжающие должны предъявить отрицательный тест на Covid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до въезда в страну.

Эти правила вступают в силу одновременно с введением аналогичного регулирования в Литве и Эстонии.

Подтверждение в виде результата теста, справки от врача, справки о наличии антител или другого медицинского документа, подтверждающего, что человек не заразен, нужно предъявлять перевозчику, например, авиакомпании. В противном случае человеку будет отказано в посадке на рейс.

При въезде в Латвию на личном автомобиле отметка об отрицательном результате теста должна быть сделана в анкете Covidpass.lv. Соблюдение этого требования будет в выборочном порядке проверяться Государственной пограничной охраной или Государственной полицией.

Тест на Covid-19 перед въездом в Латвию смогут не сдавать дети до 11 лет, лица, вакцинированные против Covid-19, сотрудники компании-перевозчика, моряки, которые направляются на свое место работы или обратно, транзитные пассажиры, которые не покидают зону аэропорта, а также представители дипломатического корпуса.

Также сдавать тест не потребуется жителям приграничных территорий, которые ежедневно пересекают границу для работы, учебы и других подобных нужд и могут это подтвердить.

Требование 10-дневной самоизоляции, а также другие меры предосторожности после въезда в Латвию из стран с высоким риском заражения остаются в силе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

42

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране