С пятницы Рижский роддом разрешит отцам и близким присутствовать при родах: что нужно знать

С пятницы, 15 мая, Рижский роддом вновь позволит присутствовать при родах родах третьим лицам — партнеру роженицы, ее родственникам, подругам итд. Об этом сообщает LETA.

При этом отмечается, что сопровождающее лицо должно быть совершенно здоровым и подписать соответствующие бумаги. Также придется купить одноразовые защитные костюм и обувь (доступны в приемном отделении роддома). Также этих людей призывают заранее приобрести защитные маски — годятся и тканевые, и медицинские, но они должны быть неиспользованными и в упаковке.

Если сопровождающее лицо прибыло с роженицей на плановые роды, то после того, как малыш появился на свет, оно может находиться в индивидуальной семейной палате. Однако если этот человек затем покинет пределы роддома, то его больше не пустят к мамочке и новорожденному.

Кафе в Рижском роддоме сейчас закрыто, однако сопровождающим лицам разрешено забирать привезенную курьером еду в фойе роддома.