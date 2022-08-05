С пятницы в больнице Страдыня можно находиться только в респираторе FFP2 – а навещать родных только по одному

Теперь в Клинической университетской больнице Паула Страдыня (PSKUS) будет разрешено находиться только в респираторе класса FFP2 — это касается как персонала, так и посетителей. Раньше были разрешены и маски. С 4 августа здесь вступили в силу и другие ограничения, связанные с Covid-19.

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Сейчас в PSKUS лечатся 26 пациентов с Covid-19 — у восьмерых коронавирус — основной диагноз, а у остальных 16 — побочный диагноз. Одному пациенту проводят искусственную вентиляцию легких.

В основном пациенты с коронавирусом это люди из возрастной группы сениоров, объяснили в PKUS. Чаще всего это пациенты разных отделений больницы, которые поступили в медучреждение с какими-либо проблемами со здоровьем, а помимо этого у них еще и выявили инфекцию Covid-19.

"Врачи подтверждают, что мы уже почти не сталкиваемся со значительными повреждениями легких, но время от времени такое случается. Пневмонии легких и повреждения, в результате которых многим пациентам требовался дополнительный кислород, также уже не выражены. Однако Covid-19 до сих пор может усугубить другие заболевания, имеющиеся у пациентов", — объясняет представительница PSKUS Янита Вайнберга.

С сегодняшнего дня в больнице введено новое ограничение — персонал, контактирующий с больными в палатах, коридорах и палатах, использует респиратор FFP2 вместо маски. Это же условие распространяется и на посетителей.

Также с 4 августа в больнице разместили новые информативные материалы о том, как правильно использовать респиратор и не снимать его во время визита, а также напоминание о необходимости дезинфицировать руки.

Впредь посещать пациентов можно будет только по одному человеку за раз. Лишь в отдельных случаях, если согласовать это с лечащим врачом, прийти на визит могут сразу несколько человек.

"Призываем оценить необходимость в визитах — пациентам по-прежнему можно передать посылки через персонал больницы. Конечно, прощание с близкими не подлежит обсуждению — оно организуется. Но важно учитывать, что сейчас лето, много мероприятий, мы ходим в кафе, на концерты, и можем по незнанию занести инфекцию. Человеку в больнице, у которого уже есть проблемы со здоровьем, Covid-19 точно не поможет выздороветь", — говорит Вайнберга.

