С пятницы возобновляется пассажирское сообщение с Литвой и Эстонией

С 15 мая возобновляются воздушные, морские, железнодорожные и автобусные перевозки в Литву и Эстонию, постановил Кабинет министров.

Национальная авиакомпания airBaltic сообщила, что возобновляет полеты с понедельника, 18 мая. Кроме перелетов между столицами стран Балтии, из Таллина будут летать самолеты в Амстердам, Копенгаген и Осло, сообщает LETA.

«Когда возобновятся полеты, мы обеспечим всех пассажиров масками для лица и дезинфицирующими салфетками. Во время полетов мы будем следовать рекомендациям ответственных учреждений. Дополнительно к этому мы по-прежнему продолжаем разрабатывать точные инструкции по ряду других мер безопасности», – сообщил исполнительный директор airBaltiс Мартин Гаусс.

Автобусная компания Lux Express 14 мая выражала готовность возобновить рейсы, как только разрешат пассажирские перевозки. В автобусах появится новый тип билета — билет сразу на два кресла. Он стоит как полтора одиночных. На входе и в середине автобуса пассажиры смогут воспользоваться дезинфектором, а у водителя можно будет взять маску. После каждой поездки в автобусах будет производиться влажная уборка.

Как сообщалось, без ограничений между странами Балтии смогут перемещаться граждане и неграждане этих государств, а также те, у кого есть право на проживание в одной из этих стран.

6 мая премьер-министры стран Балтии договорились с 15 мая отменить ограничения по перемещению между странами Балтии. Латвия, Эстония и Литва разработали меморандум о взаимопонимании, в котором оговаривается отмена ограничений на передвижение с помощью воздушного, железнодорожного, морского и автомобильного транспорта.

Ограничение на передвижение остается только для тех, кто в 14 дней посещал какие-то другие страны или кому предписана самоизоляция по другим причинам.

Три страны договорились обеспечить обмен данными, чтобы в любой из стран Балтии была доступна информация о гражданах, негражданах и иностранцах с видом на жительство, а также о тех, кто въехал в одну из этих стран из другой страны.

Тем, кто въезжает в одну из стран Балтии, нужно будет предоставлять информацию о том месте, где он собирается самоизолироваться.