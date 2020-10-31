С ростом заболеваемости Covid-19 среди студентов РСУ прекращает очные занятия

С ростом заболеваемости Covid-19 среди студентов Рижский университет им. Страдиня (РУС) прекращает очные занятия, впредь весь учебный процесс будет реализовываться удаленно, свидетельствует объявление на сайте университета.

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В целях снижения рисков для здоровья студентов, преподавателей, ученых и вспомогательного персонала РУС, а также рисков для непрерывности обучения и исследовательской деятельности университета, проведение очных лекций и занятий в РУС приостанавливается, а учебный процесс впредь будет реализовываться только удаленно.

Все встречи лекторов, администрации и вспомогательного персонала также будут реализовываться в онлайн-среде.

Доступ в помещения РУС теперь осуществляется только по карточке сотрудника или студента. Студенты для посещения, например, библиотеки университета, должны предварительно подать заявку.