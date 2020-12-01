С сегодняшнего дня автомобили должны быть оснащены зимними шинами

С сегодняшнего дня до 1 марта 2021 года все автомобили и автобусы, полная масса которых не превышает 3,5 тонны, должны быть оснащены шинами, которые предназначены для езды в зимних условиях, напоминает Государственная полиция.

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Для зимних шин минимальная глубина протектора составляет 4 миллиметра. В случае несоблюдения этих правил предусмотрен штраф в размере 30 евро.

Полиция напоминает, что зимой езда без соответствующих погоде шин может быть опасна, поскольку на дорогах образуется лед, который уменьшает сцепление шин с поверхностью дороги, в результате чего может начаться скольжение.

Также важно в зимний период выбирать соответствующую погодным условиям скорость движения и избегать резкого маневрирования.