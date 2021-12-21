С сегодняшнего дня бустерная доза доступна через три месяца после базовой вакцинации от Covid-19

В связи со стремительным распространением подвида коронавируса "омикрон" в Европе и в целях снижения риска распространения инфекции Covid-19 в Латвии, Государственный совет по иммунизации сократил интервал получения бустерной дозы. Сейчас бустер можно получить уже через три месяца после завершения вакцинации.
Национальная служба здоровья указывает, что ревакцинация — одно из самых эффективных решений в борьбе с высокой заболеваемостью "омикроном", снижающее трансмиссию краткосрочно, и возможно, долгосрочно. Об этом свидетельствуют первые проанализированные в Великобритании данные о распространении "омикрона". В Великобритании количество новых случаев удваивается каждые два дня.
Получить бустерную дозу после второй прививки можно, начиная уже с сегодняшнего дня.
Национальная служба здоровья призывает жителей, у которых подошел срок получения ревакцинации, не затягивать сроки и отправиться за получением поддерживающей дозы вакцины. В первую очередь это относится к группам риска, жителям старше 40 лет и всем тем, кто прошел базовую вакцинацию весной или летом.
Жители, привитые вакциной Johnson & Johnson, могут ревакцинироваться спустя два месяца после первого и единственного укола. Те, кто вакцинировался AstraZeneca, Pfizer/BioNTech или Moderna — через три месяца после второй инъекции.
Переболевшие Covid-19 жители, которые вакцинировались первой дозой, могут получить опорную дозу через три месяца после прививки или болезни в зависимости от того, что произошло последним. В свою очередь, людям с ослабленным иммунитетом, которые вакцинированы тремя дозами, ревакцинацию рекомендуют пройти через шесть месяцев после третьей прививки.
Те, кто переболел Covid-19 и вакцинирован двумя дозами, могут получить бустерную дозу через шесть месяцев после последней прививки или после болезни, проконсультировавшись с врачами.
Ревакцинация не проводится для подростков 12-17 лет.
Подать заявку на получение бустерной дозы можно на сайте manavakcina.lv, по телефону 8989 и в лечебных заведениях, в том числе, в практиках семейных врачей. Также привиться можно в порядке живой очереди в пунктах вакцинации в торговых центрах, центрах вакцинации в самоуправлениях и в ходе выездной вакцинации.
Национальная служба здоровья считает по-прежнему, что в случае распространения варианта "омикрон" очень важна первичная вакцинация невакцинированных жителей, особенно, людей в возрасте от 60 лет.
Как уже сообщалось, до сих пор бустерная доза после получения вакцины AstraZeneca составляла пять месяцев, а после получения вакцин Pfizer/Biontech или Moderna — шесть месяцев.
Для вакцины Janssen и раньше был установлен для получения бустерной дозы срок в два месяца после вакцинации.